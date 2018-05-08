Наводнение затопило Анкару (видео)

12:51, 8 мая 2018
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Шесть человек получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Столица Турции Анкара пострадала от сильнейшего за посление 500 лет наводнения, вызванного сильными дождями.

Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая

Дожди в городе продолжались все выходные, передает Euronews.

Движение транспорта затруднено, а зачастую и невозможно. В некоторых кварталах города селевые потоки увлекли за собой не только легковые автомобили, но и тяжелые грузовики. В результате повреждены или потеряны безвозвратно около сотни машин.

Отмечается, что от удара стихии больше всего пострадал столичный район Мамак. Вода затопила здесь первые этажи многих домов и зданий, ранения получили 6 человек.

Напомним, из-за сильных ливней в индийском штате Андхра-Прадеш погибли 11 человек.

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