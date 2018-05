Наводнение затопило Анкару (видео)

Столица Турции Анкара пострадала от сильнейшего за посление 500 лет наводнения, вызванного сильными дождями.

Дожди в городе продолжались все выходные, передает Euronews.

Движение транспорта затруднено, а зачастую и невозможно. В некоторых кварталах города селевые потоки увлекли за собой не только легковые автомобили, но и тяжелые грузовики. В результате повреждены или потеряны безвозвратно около сотни машин.

Отмечается, что от удара стихии больше всего пострадал столичный район Мамак. Вода затопила здесь первые этажи многих домов и зданий, ранения получили 6 человек.

Severe flash flooding in #Ankara #Turkey this afternoon 5th May. Homes and businesses flooded widely. Report; severe weather Turkey; #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/eV3vVGJLia