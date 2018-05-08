Наводнение затопило Анкару (видео)
Шесть человек получили травмы.
Столица Турции Анкара пострадала от сильнейшего за посление 500 лет наводнения, вызванного сильными дождями.
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Дожди в городе продолжались все выходные, передает Euronews.
Движение транспорта затруднено, а зачастую и невозможно. В некоторых кварталах города селевые потоки увлекли за собой не только легковые автомобили, но и тяжелые грузовики. В результате повреждены или потеряны безвозвратно около сотни машин.
Отмечается, что от удара стихии больше всего пострадал столичный район Мамак. Вода затопила здесь первые этажи многих домов и зданий, ранения получили 6 человек.
Severe flash flooding in #Ankara #Turkey this afternoon 5th May. Homes and businesses flooded widely. Report; severe weather Turkey; #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/eV3vVGJLia— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 5 мая 2018 г.
Напомним, из-за сильных ливней в индийском штате Андхра-Прадеш погибли 11 человек.
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