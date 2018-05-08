Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

Существует вероятность подтопления.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В течение 8-10 мая на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 8-9 мая в Верховьях Днепра на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже села Разлеты (Черниговская область), в низовьях Сейма (Сумская обл.) будет сохраняться превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов).

Также 8-10 мая на Десне ниже Разлетов и в нижнем течении Сейма будет происходить формирование максимумов весеннего половодья с сохранением затопления пойм и превышение опасных отметок (Черниговская, Сумская обл.).

Напомним, 8 мая по всей Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.