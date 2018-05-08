Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Существует вероятность подтопления.
В течение 8-10 мая на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 8-9 мая в Верховьях Днепра на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже села Разлеты (Черниговская область), в низовьях Сейма (Сумская обл.) будет сохраняться превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов).
Также 8-10 мая на Десне ниже Разлетов и в нижнем течении Сейма будет происходить формирование максимумов весеннего половодья с сохранением затопления пойм и превышение опасных отметок (Черниговская, Сумская обл.).
Напомним, 8 мая по всей Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +13°
-
Днепр+23°... +15°
-
Донецк+26°... +14°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запорожье+24°... +15°
-
Ивано-Франковск+21°... +10°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+23°... +14°
-
Луганск+26°... +16°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+24°... +12°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+21°... +13°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+27°... +13°
-
Симферополь+21°... +12°
-
Сумы+27°... +15°
-
Тернополь+24°... +13°
-
Харьков+28°... +18°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+26°... +13°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+28°... +14°
-
Черновцы+22°... +13°