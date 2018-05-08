Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая
На острове Сямэньдао из-за дождя нарушилось транспортное сообщение.
Сильный ливень затопил городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек
Об этом сообщает Синьхуа.
Так, из-за дождя часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.
Отмечается, что компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.
Напомним, около 500 тысяч человек пострадали в результате наводнений в Сомали.
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