Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая

10:40, 8 мая 2018
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На острове Сямэньдао из-за дождя нарушилось транспортное сообщение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильный ливень затопил городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. 

В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек

Об этом сообщает Синьхуа.

Так, из-за дождя часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Отмечается, что компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды. 

Напомним, около 500 тысяч человек пострадали в результате наводнений в Сомали.

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