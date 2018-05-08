Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая

На острове Сямэньдао из-за дождя нарушилось транспортное сообщение.

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Сильный ливень затопил городской округ Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.

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Об этом сообщает Синьхуа.

Так, из-за дождя часть дорог на острове Сямэньдао оказалась затоплена, транспортное сообщение нарушилось.

Отмечается, что компетентные службы принимают срочные меры по эвакуации населения и ликвидации скоплений воды.

Напомним, около 500 тысяч человек пострадали в результате наводнений в Сомали.