Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает самого высокого уровня.
Сегодня, 8 мая, по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах украины сохранится теплая погода.
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