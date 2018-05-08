Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает самого высокого уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 8 мая, по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах украины сохранится теплая погода.