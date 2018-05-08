В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 мая в столице без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:26.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.

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