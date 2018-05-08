В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 мая в столице без осадков, температура до +27°.
Погода на неделю: в Украине спадет жара, практически без осадков (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:26.
Как сообщал УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +13°
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Днепр+24°... +16°
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Донецк+28°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+26°... +15°
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Ивано-Франковск+23°... +11°
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Киев+28°... +15°
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Кировоград+23°... +14°
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Луганск+27°... +17°
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Луцк+27°... +13°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+22°... +15°
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Одесса+22°... +14°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+28°... +14°
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Тернополь+25°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+22°... +14°
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Хмельницкий+26°... +13°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+28°... +13°
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Черновцы+22°... +13°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 58 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:03
Закат 20:08
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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