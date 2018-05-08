В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Дожди ожидаются на западе и юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.
Погода на неделю: в Украине спадет жара, практически без осадков (карта)
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +24°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +26°.
В северных областях небольшая облачность. Температура до +28°. В центре также без осадков, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 8 мая – Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +13°
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Днепр+24°... +16°
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Донецк+28°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+26°... +15°
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Ивано-Франковск+23°... +11°
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Киев+28°... +15°
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Кировоград+23°... +14°
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Луганск+27°... +17°
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Луцк+27°... +13°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+22°... +15°
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Одесса+22°... +14°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+28°... +14°
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Тернополь+25°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+22°... +14°
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Хмельницкий+26°... +13°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+28°... +13°
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Черновцы+22°... +13°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 58 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:03
Закат 20:08
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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