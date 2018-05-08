В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)

Дожди ожидаются на западе и юге.

Сегодня местами ожидаются дожди / live4fun.ru

Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.

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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +24°.

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +26°.

В северных областях небольшая облачность. Температура до +28°. В центре также без осадков, температура до +28°.

Прогноз на 8 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 мая – Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

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