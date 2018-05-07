Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)

В столице уже поднялся сильный ветер, ожидается гроза.

В Киеве ожидается гроза / фото УНИАН

В понедельник, 7 мая, вечером в Киевской области и столице ожидаются грозы, возможен даже град.

Мощные ливни с градом прошли уже в центральных и южных областях, сейчас непогода надвигается на Киевщину, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"На полосе с Сумщины через Полтавщину, Черкащину вплоть до юга - ливни, грозы и даже град. Зона неустойчивой атмосферы движется на Киевщину. Киевляне и жители близлежащих районов, вскоре - вероятность грозового ливня и даже местами града. При грозе возможен порывистый ветер", - советует синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, во вторник, 8 мая в столице без осадков, температура до +27°.

фото facebook.com/tala.didenko