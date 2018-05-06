"Грозы, местами град и шквалы": в четырех областях сегодня ухудшится погода
Непогода ожидается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В четырех областях Украины до конца суток 6 мая ожидают грозы, местами град и сильный ветер.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГосЧС. "В ближайший час и до конца суток 6 мая в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 19-24 м/с", - отметили в ведомстве.
ГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киеве
Ранее сообщалось, что 7 мая на территории Украины ожидается дождливая погода.
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