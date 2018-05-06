"Грозы, местами град и шквалы": в четырех областях сегодня ухудшится погода

17:28, 6 мая 2018
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Непогода ожидается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

7 мая ожидаются дожди / фото УНИАН
7 мая ожидаются дожди / фото УНИАН

В четырех областях Украины до конца суток 6 мая ожидают грозы, местами град и сильный ветер.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГосЧС. "В ближайший час и до конца суток 6 мая в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 19-24 м/с", - отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что 7 мая на территории Украины ожидается дождливая погода.

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