Прогноз погоды на 7 мая: по всей Украине ожидаются дожди
По прогнозам синоптиков местами в Украине ночью будет +6.
Погода в Украине в понедельник, 7 мая. На территории Украины ожидается дождливая погода. На Западе температура упадет до +16...+18, а ночью – +6...+8 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем пройдут дожди во всех областях Украины. На Востоке температура не будет холоднее +20 градусов, в отличие от Запада.
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"От Сумщины через Кропивницкий в Одесской области туда-сюда будет давать дождики. От пары капель до ливня с грозой", – отмечает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Также она добавила, что "температура снизится на Западе, Севере и в Центре".
В Киев также идут похолодание, температура днем составит +21...+23 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 7 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +21...+23
Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
-
Днепр+31°... +15°
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Донецк+29°... +13°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+22°... +6°
-
Киев+23°... +13°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+30°... +14°
-
Луцк+21°... +7°
-
Львов+19°... +7°
-
Николаев+32°... +16°
-
Одесса+29°... +16°
-
Полтава+29°... +16°
-
Ровно+21°... +7°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+21°... +7°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+29°... +15°
-
Хмельницкий+22°... +9°
-
Черкассы+25°... +11°
-
Чернигов+21°... +12°
-
Черновцы+23°... +10°