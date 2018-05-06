ГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киеве

По данным Укргидрометцентра, подобный уровень пожарной опасности будет преобладать по всей Украине.

В Киеве ожидается максимальный уровень пожарной опасности / фото УНИАН

В течение 6-8 мая в Киеве и Киевской области будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. Отмечается, что по данным Укргидрометцентра подобный уровень пожарной безопасности будет преобладать по всей Украине.

Напомним, 4 мая в Киеве был зафиксирован очередной рекорд максимальной температуры воздуха.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик термометра поднялся до отметки +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.