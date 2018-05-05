Вчерашняя температура в Киеве побила рекорд 1911 года

21:14, 5 мая 2018
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После полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.

фото УНИАН
После полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С \ фото УНИАН

4 мая в Киеве был зафиксирован очередной рекорд максимальной температуры воздуха.

Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик термометра поднялся до отметки +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года, передает Украинская правда.

В связи с этим и среднесуточная температура превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в Киеве также был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30°С.

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