Вчерашняя температура в Киеве побила рекорд 1911 года

После полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.

После полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С \ фото УНИАН

4 мая в Киеве был зафиксирован очередной рекорд максимальной температуры воздуха.

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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик термометра поднялся до отметки +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года, передает Украинская правда.

В связи с этим и среднесуточная температура превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в Киеве также был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30°С.