Прогноз погоды на 6 мая: солнечно, но сильная жара начнет отступать
По словам Диденко, на Юге и Востоке страны 6 мая еще будет горячий сухой воздух, +26+32 градуса.
Погода в Украине в воскресенье, 6 мая ожидается по-весеннему теплой и солнечной почти во всех регионах. Только в Черниговской, Сумской и Полтавской областях возможны кратковременные грозовые дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"В воскресенье, 6 мая, жара отступит, поджав хвост, с Запада, Севера и Центра, днем +21+27 градусов. Ослабление жары придет с локальными грозовыми дождями", - отметила она.
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По словам Диденко, на Юге и Востоке страны 6 мая еще будет горячий сухой воздух, +26+32 градуса. Однако, именно в воскресенье можно будет сильнее почувствовать приближение изменения погоды, а именно спада сильной жары.
"В столице жара "съедет" до +23 градусов. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром также вероятны", – подытожила синоптик.
Прогноз погоды на субботу, 5 мая, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +27...+29
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +21...+23
Сумы – +23...+25
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +22...+24
Погода в Украине
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Винница+30°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+32°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +15°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+32°... +14°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +8°
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Николаев+32°... +14°
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Одесса+32°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+25°... +10°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+28°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+31°... +13°
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Черновцы+29°... +14°