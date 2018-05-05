Прогноз погоды на 6 мая: солнечно, но сильная жара начнет отступать

17:25, 5 мая 2018
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По словам Диденко, на Юге и Востоке страны 6 мая еще будет горячий сухой воздух, +26+32 градуса.

Прогноз погоды на 6 мая / фото УНИАН
Прогноз погоды на 6 мая / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 6 мая ожидается по-весеннему теплой и солнечной почти во всех регионах. Только в Черниговской, Сумской и Полтавской областях возможны кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В воскресенье, 6 мая, жара отступит, поджав хвост, с Запада, Севера и Центра, днем +21+27 градусов. Ослабление жары придет с локальными грозовыми дождями", - отметила она.

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По словам Диденко, на Юге и Востоке страны 6 мая еще будет горячий сухой воздух, +26+32 градуса. Однако, именно в воскресенье можно будет сильнее почувствовать приближение изменения погоды, а именно спада сильной жары.

"В столице жара "съедет" до +23 градусов. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром также вероятны", – подытожила синоптик.

Прогноз погоды на субботу, 5 мая, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +27...+29

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +21...+23

Сумы – +23...+25

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +22...+24

Прогноз погоды на воскресенье, 6 мая, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на воскресенье, 6 мая, от Укргидрометцентра
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