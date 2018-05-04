Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)

Сильные ливни сделали непроездными дороги.

Наводнение в Кении унесло жизни более сотни людей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Наводнение уносит все больше жизней. Сильные ливни сделали непроездными дороги. Люди с помощью веревок спасают из машин тех, кто пытается ними проехать.

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В других затопленных районах крестьян целыми семьями эвакуируют вертолетами военные. К тому же, власти опасаются вспышки холеры и малярии в охваченных паводком регионах.

Как сообщал УНИАН, в Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений.