Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд

16:22, 4 мая 2018
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Вчера в столице столбик термометра поднялся до +30,2°.

В Киеве установилась рекордная жара / фото УНИАН
В Киеве установилась рекордная жара / фото УНИАН

Вчера, 3 мая, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Так, после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°, что на 1,4° выше предыдущего максимума 1934 года. Среднесуточная температура превысила на 0,8° историческое значение того же 1934 года. Она составила +22,8°.

Кроме того, ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°, что на 0,8° теплее, чем это было в 1934 году.

В обсерватории отмечают, что украинцам нужно готовиться к жаркому лету.

Напомним, Украинский гидрометцентр прогнозирует засушливое и жаркое лето с высоким уровнем пожарной опасности на территории страны.

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