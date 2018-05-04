Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Вчера в столице столбик термометра поднялся до +30,2°.
Вчера, 3 мая, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Так, после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°, что на 1,4° выше предыдущего максимума 1934 года. Среднесуточная температура превысила на 0,8° историческое значение того же 1934 года. Она составила +22,8°.
Кроме того, ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°, что на 0,8° теплее, чем это было в 1934 году.
В обсерватории отмечают, что украинцам нужно готовиться к жаркому лету.
Напомним, Украинский гидрометцентр прогнозирует засушливое и жаркое лето с высоким уровнем пожарной опасности на территории страны.
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+31°... +12°
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Житомир+30°... +15°
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Киев+29°... +14°
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Луганск+30°... +12°
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