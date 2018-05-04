Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках

Существует вероятность подтопления.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 4-5 мая в Верховьях Днепра на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже села Разлеті (Черниговская обл.) будет сохраняться, а на Сейме (Сумская обл.) ожидается превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов).

Также на Верхнем Днепре в Черниговской области (участок Неданчичи -Днепровское) продолжится формирование максимумов половодья с сохранением затопления поймы и достигнутых опасных отметок.

Напомним, на выходных в Украине местами ожидаются дожди и грозы, во многих регионах жара начнет спадать.