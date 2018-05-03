Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
По данным синоптика, жара начнет отступать сначала с западных регионов, а потом и из других областей.
Синоптик прогнозирует, что постепенное снижение температуры в Украине начнется с 5 мая.
Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине
"Ослабление жары: 5 мая на Западе, 6 мая и в северных и центральных областях. Везде будет сухо и солнечно, ночью – звездно и с соловьями", – написала синоптик Наталья Діденкона своей странице в соцсети.
Как сообщает Диденко, завтра, 4 мая, будут преобладать летние показатели, ожидается 26-32 градуса тепла, а на побережьях морей – 22-27 градусов тепла.
По данным синоптика, завтра, 4 мая, в Киеве будет жарко – 30 градусов тепла, а ослабление жары с локальными грозовыми дождями ожидается 6 мая.
Как сообщал УНИАН, 2 мая в Киеве впервые после 29 декабря 2017 года превышены все температурные рекорды.
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Винница+28°... +12°
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Днепр+30°... +13°
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Донецк+27°... +11°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+30°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +7°
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Киев+30°... +13°
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Кировоград+30°... +11°
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Луганск+27°... +11°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +12°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+28°... +11°
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Херсон+30°... +12°
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