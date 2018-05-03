Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары

17:32, 3 мая 2018
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По данным синоптика, жара начнет отступать сначала с западных регионов, а потом и из других областей.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

Синоптик прогнозирует, что постепенное снижение температуры в Украине начнется с 5 мая.

Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине

"Ослабление жары: 5 мая на Западе, 6 мая и в северных и центральных областях. Везде будет сухо и солнечно, ночью – звездно и с соловьями", – написала синоптик Наталья Діденкона своей странице в соцсети.

Как сообщает Диденко, завтра, 4 мая, будут преобладать летние показатели, ожидается 26-32 градуса тепла, а на побережьях морей – 22-27 градусов тепла.

По данным синоптика, завтра, 4 мая, в Киеве будет жарко – 30 градусов тепла, а ослабление жары с локальными грозовыми дождями ожидается 6 мая.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Киеве впервые после 29 декабря 2017 года превышены все температурные рекорды.

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