Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары

По данным синоптика, жара начнет отступать сначала с западных регионов, а потом и из других областей.

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Синоптик прогнозирует, что постепенное снижение температуры в Украине начнется с 5 мая.

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"Ослабление жары: 5 мая на Западе, 6 мая и в северных и центральных областях. Везде будет сухо и солнечно, ночью – звездно и с соловьями", – написала синоптик Наталья Діденкона своей странице в соцсети.

Как сообщает Диденко, завтра, 4 мая, будут преобладать летние показатели, ожидается 26-32 градуса тепла, а на побережьях морей – 22-27 градусов тепла.

По данным синоптика, завтра, 4 мая, в Киеве будет жарко – 30 градусов тепла, а ослабление жары с локальными грозовыми дождями ожидается 6 мая.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Киеве впервые после 29 декабря 2017 года превышены все температурные рекорды.