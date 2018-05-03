В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

17:00, 3 мая 2018
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В столице будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 мая в столице без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер восточный юго-восточный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:30, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 мая, в Украине без осадков, температура до +30°.

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