Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
Температура до +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 мая, в Украине без осадков, температура до +30°.
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура до +30°.
В северных областях небольшая облачность. Температура до +29°. В центре также без осадков, температура до +29°.
Согласно народному прогнозу, 4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 мая
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Погода в Украине
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Винница+28°... +12°
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Днепр+30°... +13°
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Донецк+27°... +11°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+30°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +7°
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Киев+30°... +13°
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Кировоград+30°... +11°
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Луганск+27°... +11°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +12°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+28°... +11°
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Харьков+29°... +13°
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Херсон+30°... +12°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+29°... +12°
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Чернигов+31°... +12°
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Черновцы+28°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 49 %
Давление: 755 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 06:09
Закат 20:04
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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