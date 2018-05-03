Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

Температура до +30°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 мая, в Украине без осадков, температура до +30°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура до +30°.

В северных областях небольшая облачность. Температура до +29°. В центре также без осадков, температура до +29°.

Согласно народному прогнозу, 4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

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