В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

После землетрясения город Сисехт полностью остался без электричества и связи.

В Иране произошло землетрясение /Flickr, Matt Katzenberger

На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого пострадало 105 человек.

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Землетрясение произошло в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, эпицентр землетрясения залегал неподалеку от города Сисехт на глубине 8 км, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

В результате подземных толчков часть зданий обрушилась, городским автодорогам и водопроводу был нанесен ущерб разной степени. После землетрясения город полностью остался без электричества и связи.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек.