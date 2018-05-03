В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
После землетрясения город Сисехт полностью остался без электричества и связи.
На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого пострадало 105 человек.
На Бали произошло мощное землетрясение
Землетрясение произошло в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, эпицентр землетрясения залегал неподалеку от города Сисехт на глубине 8 км, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.
В результате подземных толчков часть зданий обрушилась, городским автодорогам и водопроводу был нанесен ущерб разной степени. После землетрясения город полностью остался без электричества и связи.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек.
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