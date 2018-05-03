Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
Вчера столбик термометра поднялся до +30°.
Вчера, 2 мая, в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда.
Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта)
Ночь на 2 мая в столице стала самой теплой с 1881 года. Также зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,0°, что повторило самое высокое значение 1934 года.
В связи с этим среднесуточная температура превысила на 0,1° предыдущее историческое значение того же 1934 года. Она составила +22,8°, что на 10,6° выше климатической нормы для этой даты.
В обсерватории отмечают, что сегодня также существует высокая вероятность превышения рекорда максимальной температуры воздуха +28,8°, который был зафиксирован в 1934 году.
Напомним, в четверг, 3 мая, в столице без осадков, температура до +28°.
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