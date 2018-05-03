В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений
175 тыс. человек остались без крыши над головой.
Около 500 тысяч человек пострадали в результате наводнений в Сомали.
В Кении в результате наводнений пострадали 210 тысяч человек
175 тыс. человек остались без крыши над головой, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали.
Отмечается, что правительство страны организовало комитет по реагированию на стихийные бедствия для инструктирования и помощи жителям регионов, пострадавших от стихийных бедствий.
Напомним, минимум два человека погибли из-за сильного ливня в Колумбийском городе Кали.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +12°
-
Днепр+28°... +12°
-
Донецк+29°... +11°
-
Житомир+29°... +13°
-
Запорожье+30°... +12°
-
Ивано-Франковск+28°... +7°
-
Киев+29°... +13°
-
Кировоград+29°... +11°
-
Луганск+28°... +11°
-
Луцк+30°... +13°
-
Львов+28°... +10°
-
Николаев+30°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +14°
-
Ровно+30°... +12°
-
Симферополь+29°... +12°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+29°... +11°
-
Харьков+29°... +12°
-
Херсон+30°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+27°... +12°
-
Чернигов+30°... +12°
-
Черновцы+28°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 50 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 4 %
Восход: 06:09
Закат 20:04
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей