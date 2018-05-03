В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений

12:42, 3 мая 2018
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175 тыс. человек остались без крыши над головой.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Около 500 тысяч человек пострадали в результате наводнений в Сомали.

В Кении в результате наводнений пострадали 210 тысяч человек

175 тыс. человек остались без крыши над головой, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали.

Отмечается, что правительство страны организовало комитет по реагированию на стихийные бедствия для инструктирования и помощи жителям регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Напомним, минимум два человека погибли из-за сильного ливня в Колумбийском городе Кали.

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