В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений

175 тыс. человек остались без крыши над головой.

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Около 500 тысяч человек пострадали в результате наводнений в Сомали.

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175 тыс. человек остались без крыши над головой, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали.

Отмечается, что правительство страны организовало комитет по реагированию на стихийные бедствия для инструктирования и помощи жителям регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Напомним, минимум два человека погибли из-за сильного ливня в Колумбийском городе Кали.