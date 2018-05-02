В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина

17:38, 2 мая 2018
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Разряд молнии попал прямо в голову женщины.

Гроза началась внезапно / скриншот
Гроза началась внезапно / скриншот

В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагедия произошла 1 мая около 17 часов в селе Годов Зборовского района.

Жительница села работала на земельном участке недалеко от собственного дома, когда внезапно началась гроза.

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Разряд молнии попал прямо в голову женщины. Ее тело на поле заметила соседка и позвала на помощь, однако помочь пострадавшей уже было нечем.

Сведения о событии внесены в единый реестр расследования преступлений, согласно статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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