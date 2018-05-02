В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

17:00, 2 мая 2018
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Вечером температура до +21°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 мая, в столице без осадков, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер юго-восточный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в Украине без осадков, температура до +30°.

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