В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Вечером температура до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 мая, в столице без осадков, температура до +28°.
Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер юго-восточный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:18.
Как сообщал УНИАН, 3 мая в Украине без осадков, температура до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +12°
-
Днепр+29°... +11°
-
Донецк+28°... +10°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+29°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +6°
-
Киев+30°... +13°
-
Кировоград+30°... +11°
-
Луганск+27°... +10°
-
Луцк+29°... +14°
-
Львов+27°... +11°
-
Николаев+29°... +12°
-
Одесса+26°... +10°
-
Полтава+29°... +13°
-
Ровно+29°... +12°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+28°... +10°
-
Харьков+28°... +11°
-
Херсон+29°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +11°
-
Черкассы+29°... +12°
-
Чернигов+29°... +13°
-
Черновцы+27°... +10°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 49 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:10
Закат 20:03
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей