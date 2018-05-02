Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)
По всей Украине солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 мая в Украине без осадков, температура до +30°.
На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура до +29°.
В северных областях небольшая облачность. Температура до +29°. В центре также без осадков, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 3 мая ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 3 мая
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Погода в Украине
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Винница+29°... +12°
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Днепр+29°... +11°
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Донецк+28°... +10°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+29°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +6°
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Киев+30°... +13°
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Кировоград+30°... +11°
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Луганск+27°... +10°
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Луцк+29°... +14°
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Львов+27°... +11°
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Николаев+29°... +12°
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Одесса+26°... +10°
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Полтава+29°... +13°
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Ровно+29°... +12°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+28°... +11°
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Тернополь+28°... +10°
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Харьков+28°... +11°
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Херсон+29°... +12°
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Хмельницкий+28°... +11°
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Черкассы+29°... +12°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+27°... +10°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 49 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:10
Закат 20:03
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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