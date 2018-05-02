Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

16:30, 2 мая 2018
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По всей Украине солнечно.

В Украине завтра без осадков / фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 мая в Украине без осадков, температура до +30°.

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура до +29°.

В северных областях небольшая облачность. Температура до +29°. В центре также без осадков, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 3 мая ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

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