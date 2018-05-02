Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года

Средняя температура месяца составила +13,1°.

Апрель в Киеве был рекордно теплым / фото УНИАН

Апрель 2018 года в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Так, средняя температура месяца составила +13,1°.

Середина и конец нынешнего апреля подарила киевлянам летнюю погоду, во время которой было зафиксировано 5 температурных рекордов. Теплее всего было 29 апреля, когда максимальная температура после полудня достигла +26,8°, а холоднее всего – 3 апреля, когда минимальная температура опустилась до +1,2°.

В течение апреля в столице в столице выпало 8 мм осадков, что составило лишь 16% климатической нормы. Он стал шестым среди самых сухих в Киеве с 1891 года.

Напомним, ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.