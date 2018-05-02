В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека
Всего под завалами оказались девять человек.
Три человека погибли в результате схода оползня в провинции Шаньси на севере Китая.
В Вануату из-за извержения вулкана эвакуируют 11 тысяч человек
Всего под завалами оказались девять человек, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Оползень сошел утром 30 апреля в деревне Цайцзячжуан в районе Лиши города Люйлян. Для ликвидации последствий бедствия на место происшествия было направлено более 100 человек.
Напомним, шесть человек погибли в результате схода оползня на юго-западе Японии.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +12°
-
Днепр+29°... +11°
-
Донецк+28°... +10°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+29°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +6°
-
Киев+30°... +13°
-
Кировоград+30°... +11°
-
Луганск+27°... +10°
-
Луцк+29°... +14°
-
Львов+27°... +11°
-
Николаев+29°... +12°
-
Одесса+26°... +10°
-
Полтава+29°... +13°
-
Ровно+28°... +12°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+28°... +10°
-
Харьков+28°... +11°
-
Херсон+29°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +11°
-
Черкассы+29°... +12°
-
Чернигов+29°... +13°
-
Черновцы+28°... +10°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +9 °
Влажность: 49 %
Давление: 757 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:10
Закат 20:03
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей