В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека

Всего под завалами оказались девять человек.

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Три человека погибли в результате схода оползня в провинции Шаньси на севере Китая.

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Всего под завалами оказались девять человек, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Оползень сошел утром 30 апреля в деревне Цайцзячжуан в районе Лиши города Люйлян. Для ликвидации последствий бедствия на место происшествия было направлено более 100 человек.

Напомним, шесть человек погибли в результате схода оползня на юго-западе Японии.