Май в Киеве начался с температурного рекорда
Ночью столбик термометра не опустился ниже +15,7°.
Ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +29° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, столбик термометра не опустился ниже +15,7°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения 1977 года.
В обсерватории отмечают, что 2 мая существует высокая вероятность превышения других температурных рекордов.
Напомним, 2 мая в столице без осадков, температура до +28°.
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