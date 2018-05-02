Май в Киеве начался с температурного рекорда

Ночью столбик термометра не опустился ниже +15,7°.

В Киеве установилась рекордная температура / фото УНИАН

Ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, столбик термометра не опустился ниже +15,7°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения 1977 года.

В обсерватории отмечают, что 2 мая существует высокая вероятность превышения других температурных рекордов.

Напомним, 2 мая в столице без осадков, температура до +28°.