Май в Киеве начался с температурного рекорда

12:49, 2 мая 2018
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Ночью столбик термометра не опустился ниже +15,7°.

В Киеве установилась рекордная температура / фото УНИАН
В Киеве установилась рекордная температура / фото УНИАН

Ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.

В Украине сегодня без осадков, местами температура до +29° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, столбик термометра не опустился ниже +15,7°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения 1977 года.

В обсерватории отмечают, что 2 мая существует высокая вероятность превышения других температурных рекордов.

Напомним, 2 мая в столице без осадков, температура до +28°.

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