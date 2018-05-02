В Швейцарских Альпах погибли четыре человека
Еще пять пострадали.
Четыре альпиниста погибли, еще пять пострадали в Швейцарских Альпах.
Девять человек стали жертвами схода лавин во Франции
В общей сложности спасатели нашли 14 человек, передает Euronews.
Трагедия произошла в швейцарском кантоне Вале. Среди пострадавших были граждане Франции, Италии и Германии.
"Их отделяли друг от друга какие-то 30 метров, они пытались как-то спастись от обморожения, укрывшись от порывов ветра в проломах скал. Чтобы оказаться в приюте альпинистов, им нужно было преодолеть 400 метров. Это близко, но не настолько, чтобы их смогли при такой погоде заметить, и их криков о помощи никто не услышал. К сожалению", - рассказал спасатель Паскаль Гаспоза.
Напомним, четыре человека стали жертвами схода лавины в местечке Антрон во французском департаменте Приморские Альпы, один человек пострадал.
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