Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек

10:40, 2 мая 2018
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Десятки людей пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Не менее 14 человек погибли, десятки пострадали в результате ударов молний в различных районах Бангладеш.

В Италии восемь человек пострадали в результате торнадо

Большинство погибших работали на фермах во время заставшего их тропического шторма на территории семи округов страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в медицинских учреждениях страны.

Напомним, три человека погибли, 18 пострадали от удара молнии в центральной части Бурунди.

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