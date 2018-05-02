Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек

Десятки людей пострадали.

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Не менее 14 человек погибли, десятки пострадали в результате ударов молний в различных районах Бангладеш.

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Большинство погибших работали на фермах во время заставшего их тропического шторма на территории семи округов страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в медицинских учреждениях страны.

Напомним, три человека погибли, 18 пострадали от удара молнии в центральной части Бурунди.