В Украину пришла летняя жара: 2 мая синоптики обещают до +30
Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях.
В мае в Украину пришла летняя жара - уже 2 мая синоптики обещают до +30 градусов тепла.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях. Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии - +10+16 градусов, а у нас 2-го мая ожидается +25+30 градусов! Ясная погода будет доминировать повсюду в Украине", - написала она.
В то же время отдельные островки дождей и гроз будут возникать периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины. В Киеве 2 мая будет сухо, ясно и +28+30 градусов.
В Украину идет настоящая жара (карта)
Ранее стало известно, что согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в мае будет сухой, с кратковременными дождями, а в конце месяца страну накроет волна жары.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +13°
-
Днепр+27°... +11°
-
Донецк+26°... +9°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запорожье+28°... +10°
-
Ивано-Франковск+28°... +9°
-
Киев+27°... +14°
-
Кировоград+28°... +10°
-
Луганск+26°... +8°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+26°... +10°
-
Николаев+28°... +9°
-
Одесса+21°... +9°
-
Полтава+27°... +13°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+27°... +11°
-
Сумы+26°... +11°
-
Тернополь+28°... +11°
-
Харьков+27°... +10°
-
Херсон+29°... +9°
-
Хмельницкий+27°... +11°
-
Черкассы+28°... +11°
-
Чернигов+27°... +12°
-
Черновцы+27°... +12°