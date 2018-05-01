В Украину пришла летняя жара: 2 мая синоптики обещают до +30

Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях.

Ясная погода будет доминировать повсюду в Украине / фото УНИАН

В мае в Украину пришла летняя жара - уже 2 мая синоптики обещают до +30 градусов тепла.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях. Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии - +10+16 градусов, а у нас 2-го мая ожидается +25+30 градусов! Ясная погода будет доминировать повсюду в Украине", - написала она.

facebook.com/tala.didenko

В то же время отдельные островки дождей и гроз будут возникать периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины. В Киеве 2 мая будет сухо, ясно и +28+30 градусов.

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Ранее стало известно, что согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в мае будет сухой, с кратковременными дождями, а в конце месяца страну накроет волна жары.