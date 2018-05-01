В Украину пришла летняя жара: 2 мая синоптики обещают до +30

14:29, 1 мая 2018
279

Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях.

Ясная погода будет доминировать повсюду в Украине / фото УНИАН
Ясная погода будет доминировать повсюду в Украине / фото УНИАН

В мае в Украину пришла летняя жара - уже 2 мая синоптики обещают до +30 градусов тепла.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях. Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии - +10+16 градусов, а у нас 2-го мая ожидается +25+30 градусов! Ясная погода будет доминировать повсюду в Украине", - написала она.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

В то же время отдельные островки дождей и гроз будут возникать периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины. В Киеве 2 мая будет сухо, ясно и +28+30 градусов.

В Украину идет настоящая жара (карта)

Ранее стало известно, что согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в мае будет сухой, с кратковременными дождями, а в конце месяца страну накроет волна жары.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)
Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
В Киеве сегодня будет тепло и без осадков В Киеве сегодня будет тепло и без осадков
Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди
Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине
Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
48 %
756 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей