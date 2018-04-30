В Украину идет настоящая жара (карта)
Ослабление жары, по прогнозу синоптика, ожидается 5-6 мая.
Антициклон с востока будет определять сухую солнечную погоду, южный ветер "нагонять" летние градусы повсюду.
В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
"1-го мая в Украине - без осадков и +24+29 градусов. На Западе местами может выскочить и до +30. Но и локальные островки дождя с грозой также вероятны в западных областях", - прогнозирует на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра сухо солнечно, +26+28 градусов, так будет до конца недели по всей Украине.
"Ослабление жары ожидается 5-6 мая без каких-либо существенных дождей", - добавила Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах украины сохранится теплая погода.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+25°... +10°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+27°... +10°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+26°... +11°
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Кировоград+26°... +8°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+27°... +8°
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Одесса+22°... +9°
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Полтава+26°... +12°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+26°... +9°
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Сумы+25°... +11°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+26°... +11°
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Херсон+27°... +9°
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Хмельницкий+25°... +10°
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Черкассы+26°... +10°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 45 %
Давление: 757 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:13
Закат 20:01
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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