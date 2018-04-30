В Украину идет настоящая жара (карта)

17:25, 30 апреля 2018
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Ослабление жары, по прогнозу синоптика, ожидается 5-6 мая.

Будет сухо, ожидается до +30 градусов / фото УНИАН
Будет сухо, ожидается до +30 градусов / фото УНИАН

Антициклон с востока будет определять сухую солнечную погоду, южный ветер "нагонять" летние градусы повсюду.

В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

"1-го мая в Украине - без осадков и +24+29 градусов. На Западе местами может выскочить и до +30. Но и локальные островки дождя с грозой также вероятны в западных областях", - прогнозирует на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра сухо солнечно, +26+28 градусов, так будет до конца недели по всей Украине.

"Ослабление жары ожидается 5-6 мая без каких-либо существенных дождей", - добавила Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах украины сохранится теплая погода.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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