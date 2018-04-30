В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)

17:06, 30 апреля 2018
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Во многих частях исторического региона ртуть понизилась до нуля, а департаменты Ера и Сейн-Морской зарегистрировали самые низкие температуры.

В Нормандии выпал снег / фото facebook.com/MeteoExpress
В Нормандии выпал снег / фото facebook.com/MeteoExpress

В регионе Нормандия, который расположен на северо-западе Франции, 30 апреля выпал снег.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Lokal France.

Жители региона публикуют соответствующие фото и видео на страницах социальных сетей. На снимках видно, что зеленые газоны и цветущие кустарники оказались покрыты довольно плотным слоем снега.

Причиной осадков стал холодный циклон, который пришел со стороны Атлантического океана. Также отмечается, что в течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше нуля.

Во многих частях исторического региона ртуть понизилась до нуля, а департаменты Ера и Сейн-Морской зарегистрировали самые низкие температуры.

В своем Facebook Метео Франция объявила, что снег вряд ли продолжится в течение недели, и к выходным в Нормандии может быть до 20 градусов по Цельсию.

Во Франции выпал снег / фото facebook.com/MeteoExpress
Во Франции выпал снег / фото facebook.com/MeteoExpress
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