В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

17:00, 30 апреля 2018
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Вечером температура до +21°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 мая в столице без осадков, температура до +28°.

Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных установится 30-градусная жара (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:15.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 мая, в Украине без осадков, температура до +29°.

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