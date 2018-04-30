В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Вечером температура до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 мая в столице без осадков, температура до +28°.
Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных установится 30-градусная жара (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:15.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 мая, в Украине без осадков, температура до +29°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+25°... +10°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+27°... +10°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+26°... +11°
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Кировоград+26°... +8°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+27°... +8°
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Одесса+22°... +9°
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Полтава+26°... +12°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+26°... +9°
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Сумы+25°... +11°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+26°... +11°
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Херсон+27°... +9°
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Хмельницкий+25°... +10°
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Черкассы+26°... +10°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 45 %
Давление: 757 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:13
Закат 20:01
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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