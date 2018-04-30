Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)

Местами температура до +29°.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 мая, в Украине без осадков, температура до +29°.

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На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +28°.

В северных областях небольшая облачность. Температура до +29°. В центре также без осадков, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 2 мая – Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "одеть весну в новину".

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