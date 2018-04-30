Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
Местами температура до +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 мая, в Украине без осадков, температура до +29°.
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +28°.
В северных областях небольшая облачность. Температура до +29°. В центре также без осадков, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 2 мая – Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "одеть весну в новину".
Прогноз погоды в Украине на вторник, 1 мая
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+25°... +10°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+27°... +10°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+26°... +11°
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Кировоград+26°... +8°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+27°... +8°
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Одесса+22°... +9°
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Полтава+26°... +12°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+26°... +9°
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Сумы+25°... +11°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+26°... +11°
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Херсон+27°... +9°
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Хмельницкий+25°... +10°
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Черкассы+26°... +10°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 45 %
Давление: 757 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:13
Закат 20:01
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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