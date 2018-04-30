Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах

Существует вероятность подтоплений.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В течение 30 апреля-1 мая на водоемах Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, до 1 мая в Верховьях Днепра на участке Лоев-Неданчичи и Десне ниже Новгород-Северского (Черниговская область) будет сохраняться превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов).

Также на Десне ниже Разлета и в нижнем течении Сейма продолжится медленный рост уровней половодья с суточной интенсивностью 1-5 см, последующим затоплением заводей и превышением опасных отметок (Черниговская область). На Верхнем Днепре в Черниговской области (участок Лоев - Неданчичи) будет происходить формирование максимумов половодья с сохранением затопления поймы и достигнутых опасных отметок.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается пожарная опасность.