Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах

14:09, 30 апреля 2018
11

Существует вероятность подтоплений.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia
На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В течение 30 апреля-1 мая на водоемах Украины ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, до 1 мая в Верховьях Днепра на участке Лоев-Неданчичи и Десне ниже Новгород-Северского (Черниговская область) будет сохраняться превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов).

Также на Десне ниже Разлета и в нижнем течении Сейма продолжится медленный рост уровней половодья с суточной интенсивностью 1-5 см, последующим затоплением заводей и превышением опасных отметок (Черниговская область). На Верхнем Днепре в Черниговской области (участок Лоев - Неданчичи) будет происходить формирование максимумов половодья с сохранением затопления поймы и достигнутых опасных отметок.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается пожарная опасность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди
Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)
На Бали произошло мощное землетрясение На Бали произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
45 %
759 мм
5.8 м/с
2 %
Лента новостей