Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных установится 30-градусная жара (карта)

Осадки ожидаются лишь на западе страны 1 мая.

На этой неделе в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +28°, в остальных регионах до +26°.

Прогноз на 30 апреля / УНИАН

Во вторник, 1 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +28°.

Прогноз на 1 мая / УНИАН

В среду, 2 мая, без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +29°. В остальных регионах до +28°.

Прогноз на 2 мая / УНИАН

В четверг солнечно. Ночью по стране +10°…+14°, днем на юге до +29°.

Прогноз на 3 мая / УНИАН

В пятницу практически без осадков. На севере до +28°, в остальных регионах +29°.

Прогноз на 4 мая / УНИАН

5 и 6 мая в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +10°, на остальной территории +12°…+14°. Днем температура по стране +27°...+31°. В воскресенье ночью на востоке и западе до +8°, днем в Украине от +23° до +29°.

Прогноз на 5 мая / УНИАН

Прогноз на 6 мая / УНИАН

Народный прогноз

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое. 1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.

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2 мая – Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "одеть весну в новину".

3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни. 4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

5 мая – День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут". 6 мая – Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

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