Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных установится 30-градусная жара (карта)
Осадки ожидаются лишь на западе страны 1 мая.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во всех регионах сохранится теплая погода.
В понедельник в Украине без осадков. На западе до +28°, в остальных регионах до +26°.
Во вторник, 1 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +28°.
В среду, 2 мая, без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +29°. В остальных регионах до +28°.
В четверг солнечно. Ночью по стране +10°…+14°, днем на юге до +29°.
В пятницу практически без осадков. На севере до +28°, в остальных регионах +29°.
5 и 6 мая в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +10°, на остальной территории +12°…+14°. Днем температура по стране +27°...+31°. В воскресенье ночью на востоке и западе до +8°, днем в Украине от +23° до +29°.
Народный прогноз
30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое. 1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
2 мая – Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "одеть весну в новину".
3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни. 4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.
5 мая – День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут". 6 мая – Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+25°... +10°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+25°... +8°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+27°... +12°
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Львов+26°... +12°
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Николаев+27°... +8°
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Одесса+24°... +10°
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Полтава+25°... +11°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+26°... +8°
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Сумы+24°... +11°
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Тернополь+25°... +10°
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Харьков+25°... +11°
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Херсон+26°... +9°
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Хмельницкий+24°... +10°
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Черкассы+26°... +10°
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Чернигов+25°... +11°
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Черновцы+26°... +11°