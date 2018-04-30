Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине ожидается пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, до 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Напомним, 30 апреля в Украине без осадков, температура до +28°.