Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.
В течение ближайших дней в Украине ожидается пожарная опасность.
В Киеве сегодня будет тепло и без осадков
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, до 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, 30 апреля в Украине без осадков, температура до +28°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+25°... +10°
-
Донецк+25°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+26°... +12°
-
Кировоград+25°... +8°
-
Луганск+26°... +9°
-
Луцк+27°... +12°
-
Львов+26°... +12°
-
Николаев+27°... +8°
-
Одесса+24°... +10°
-
Полтава+25°... +11°
-
Ровно+27°... +12°
-
Симферополь+26°... +8°
-
Сумы+24°... +11°
-
Тернополь+25°... +10°
-
Харьков+25°... +11°
-
Херсон+26°... +9°
-
Хмельницкий+24°... +10°
-
Черкассы+26°... +10°
-
Чернигов+25°... +11°
-
Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 46 %
Давление: 757 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:13
Закат 20:01
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей