Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

10:07, 30 апреля 2018
5

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине ожидается пожарная опасность.

В Киеве сегодня будет тепло и без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, до 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 30 апреля в Украине без осадков, температура до +28°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня будет тепло и без осадков В Киеве сегодня будет тепло и без осадков
Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине
В Вануату из-за извержения вулкана эвакуируют 11 тысяч человек В Вануату из-за извержения вулкана эвакуируют 11 тысяч человек
Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +17° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +17°
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке до +26° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке до +26° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
46 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Лента новостей