В Киеве сегодня будет тепло и без осадков

Днем в столице до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 апреля, в столице без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер южный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 20:10.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Украине без осадков, температура до +28°.

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