В Киеве сегодня будет тепло и без осадков
Днем в столице до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 апреля, в столице без осадков, температура до +25°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер южный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 20:10.
Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Украине без осадков, температура до +28°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+25°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+26°... +7°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+27°... +12°
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Львов+26°... +12°
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Николаев+27°... +6°
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Одесса+23°... +10°
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Полтава+25°... +11°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+26°... +9°
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Сумы+25°... +11°
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Тернополь+25°... +10°
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Харьков+24°... +10°
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Херсон+26°... +8°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+26°... +10°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +3 °
Влажность: 46 %
Давление: 757 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:13
Закат 20:01
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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