В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
Теплее всего будет на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Украине без осадков, температура до +28°.
На востоке без осадков, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +28°.
В северных областях небольшая облачность. Температура до +25°. В центре также без осадков, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+25°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+26°... +7°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+27°... +12°
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Львов+26°... +12°
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Николаев+27°... +6°
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Одесса+23°... +10°
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Полтава+25°... +11°
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Ровно+27°... +12°
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Симферополь+26°... +9°
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Сумы+25°... +11°
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Тернополь+25°... +10°
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Харьков+24°... +10°
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Херсон+26°... +8°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+26°... +10°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +3 °
Влажность: 46 %
Давление: 757 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:13
Закат 20:01
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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