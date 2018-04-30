В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)

08:03, 30 апреля 2018
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Теплее всего будет на западе страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 30 апреля в Украине без осадков, температура до +28°.

На востоке без осадков, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях небольшая облачность. Температура до +25°. В центре также без осадков, температура до +26°.

Прогноз на 30 апреля / УНИАН
Прогноз на 30 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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