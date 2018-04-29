Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди
Локальные небольшие дожди вероятны на западе и севере Украины, однако они не повлияют на общую ситуацию.
Погода в Украине в понедельник, 30 апреля, будет по-весеннему жаркой. Лишь на западе и севере страны возможны небольшие умеренные дожди.
По данным Украинского гидрометцентра, 30 апреля в Украине температура ночью +9...+14 градусов, в восточных областях местами +5...+8 градусов; днем +24...+29 градусов, на побережье морей и в Карпатах +18...+23 градуса.
По данным синоптика Наталки Диденко, высокое атмосферное давление сделает невозможным сильные или умеренные осадки. Локальные небольшие дожди вероятны на западе и севере Украины, однако они не повлияют на общую ситуацию. Доминировать будет все равно сухая воздушная масса.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.
Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине
Прогноз погоды на понедельник, 30 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +20...+22
Николаев – +25...+27
Херсон +23...+25
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +24...+26
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +26...+28
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+24°... +10°
-
Донецк+23°... +7°
-
Житомир+26°... +13°
-
Запорожье+24°... +10°
-
Ивано-Франковск+28°... +8°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+24°... +8°
-
Луганск+23°... +8°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+26°... +11°
-
Николаев+24°... +9°
-
Одесса+20°... +8°
-
Полтава+23°... +12°
-
Ровно+28°... +13°
-
Симферополь+23°... +9°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+27°... +11°
-
Харьков+23°... +11°
-
Херсон+25°... +9°
-
Хмельницкий+26°... +11°
-
Черкассы+25°... +10°
-
Чернигов+24°... +13°
-
Черновцы+27°... +11°