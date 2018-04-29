Завтра в Украине будет тепло и солнечно, местами - дожди

Локальные небольшие дожди вероятны на западе и севере Украины, однако они не повлияют на общую ситуацию.

В Украине будет тепло / фото УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 30 апреля, будет по-весеннему жаркой. Лишь на западе и севере страны возможны небольшие умеренные дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, 30 апреля в Украине температура ночью +9...+14 градусов, в восточных областях местами +5...+8 градусов; днем +24...+29 градусов, на побережье морей и в Карпатах +18...+23 градуса.

По данным синоптика Наталки Диденко, высокое атмосферное давление сделает невозможным сильные или умеренные осадки. Локальные небольшие дожди вероятны на западе и севере Украины, однако они не повлияют на общую ситуацию. Доминировать будет все равно сухая воздушная масса.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

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Прогноз погоды на понедельник, 30 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +20...+22

Николаев – +25...+27

Херсон +23...+25

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +25...+27

Днепр – +24...+26

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +26...+28