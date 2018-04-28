Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко
Дневная температура воздуха достигнет отметок +25 - +29 градусов.
Погода в Украине 29 апреля будет еще теплее, чем днем ранее. В ряде областей ожидается настоящая жара, ведь дневная температура воздуха достигнет отметок +25 - +29 градусов.
Об этом свидетельствует информация от Укргидрометцентра.
Так, на западе Украины в воскресенье ожидается солнечная и без осадков погода. Дневная температура воздуха от +25 до +29 градусов прогнозируется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.
Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине
Одновременно в центре, на севере и на востоке Украины будет несколько прохладнее, но тоже солнечно и без дождя. Так, на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черкащине, Кировоградщине, Полтавщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине и в Запорожье дневная температура воздуха составит от +21 до +25 градусов.
Относительно юга, то неожиданно прохладно будет в Одессе, а именно +18+20 градусов. По остальной территории, то прогнозируется солнечная и без осадков погода с дневной температурой воздуха +22+27 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +23...+25
Одесса – +18...+20
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Сумы – +21...+23
Полтава +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +23...+25
Погода в Украине
-
Винница+20°... +10°
-
Днепр+20°... +8°
-
Донецк+20°... +8°
-
Житомир+21°... +9°
-
Запорожье+20°... +8°
-
Ивано-Франковск+24°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+20°... +7°
-
Луганск+21°... +7°
-
Луцк+22°... +10°
-
Львов+23°... +9°
-
Николаев+21°... +8°
-
Одесса+18°... +7°
-
Полтава+18°... +8°
-
Ровно+22°... +9°
-
Симферополь+21°... +8°
-
Сумы+18°... +8°
-
Тернополь+22°... +8°
-
Харьков+18°... +8°
-
Херсон+22°... +8°
-
Хмельницкий+23°... +9°
-
Черкассы+19°... +10°
-
Чернигов+18°... +9°
-
Черновцы+23°... +9°