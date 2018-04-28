Завтра местами в Украине будет по-летнему жарко

Дневная температура воздуха достигнет отметок +25 - +29 градусов.

В Киев завтра +23 /+25 градусов тепла / фото УНИАН

Погода в Украине 29 апреля будет еще теплее, чем днем ранее. В ряде областей ожидается настоящая жара, ведь дневная температура воздуха достигнет отметок +25 - +29 градусов.

Об этом свидетельствует информация от Укргидрометцентра.

Так, на западе Украины в воскресенье ожидается солнечная и без осадков погода. Дневная температура воздуха от +25 до +29 градусов прогнозируется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.

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Одновременно в центре, на севере и на востоке Украины будет несколько прохладнее, но тоже солнечно и без дождя. Так, на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черкащине, Кировоградщине, Полтавщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине и в Запорожье дневная температура воздуха составит от +21 до +25 градусов.

Относительно юга, то неожиданно прохладно будет в Одессе, а именно +18+20 градусов. По остальной территории, то прогнозируется солнечная и без осадков погода с дневной температурой воздуха +22+27 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +23...+25

Одесса – +18...+20

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Сумы – +21...+23

Полтава +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +23...+25