Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине

15:49, 27 апреля 2018
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7 и 8 мая могут быть заморозки на почве по северным областям, ночное похолодание может дойти даже до Киева, говорит народный синоптик.

Начало мая, по прогнозам, будет прохладным / фото УНИАН
Начало мая, по прогнозам, будет прохладным / фото УНИАН

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на май. Ожидается, что начало последнего месяца весны будет прохладным.

Согласно данным Укргидрометцентра, 1 мая дожди с грозами вновь вернутся на Западную Украину, температура днем -  от +24 до +27°, ночью станет немного прохладнее: +10...+12°.

Однако народный синоптик Леонид Горбань дает менее оптимистичный прогноз на первый день мая, передает "Апостроф".

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"С 1 по 4 мая просчитывается похолодание. Среднесуточные температуры будут на уровне +10...+12°, значит, дневные будут не более +19°. К 7 мая будет уже более ощутимое похолодание. 7 и 8 мая могут быть заморозки на почве по северным областям, ночное похолодание может дойти даже до Киева. Среднесуточная температура будет +7...+8°, дневная – +12...+13°. Потом с 10 мая сразу ожидается резкий подъем температуры: +18...+20° среднесуточные показатели и около +25° дневные температуры", - рассказал он.

Также народный синоптик спрогнозировал, когда стоит ожидать осадков.

"Ближе к 4-5 мая ожидаются дожди и даже буря. С 12 по 16 мая также просчитываются дожди", - резюмировал Горбань.

Но уже к концу последнего месяца весны на всей территории страны установится сухая погода и станет по-летнему жарко – +28...+30°.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине ожидается теплая погода, осадки ожидаются в воскресенье на западе страны.

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