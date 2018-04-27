Прохлада, жара, дожди и даже буря: синоптики дали прогноз погоды на май в Украине
7 и 8 мая могут быть заморозки на почве по северным областям, ночное похолодание может дойти даже до Киева, говорит народный синоптик.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на май. Ожидается, что начало последнего месяца весны будет прохладным.
Согласно данным Укргидрометцентра, 1 мая дожди с грозами вновь вернутся на Западную Украину, температура днем - от +24 до +27°, ночью станет немного прохладнее: +10...+12°.
Однако народный синоптик Леонид Горбань дает менее оптимистичный прогноз на первый день мая, передает "Апостроф".
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке до +26° (карта)
"С 1 по 4 мая просчитывается похолодание. Среднесуточные температуры будут на уровне +10...+12°, значит, дневные будут не более +19°. К 7 мая будет уже более ощутимое похолодание. 7 и 8 мая могут быть заморозки на почве по северным областям, ночное похолодание может дойти даже до Киева. Среднесуточная температура будет +7...+8°, дневная – +12...+13°. Потом с 10 мая сразу ожидается резкий подъем температуры: +18...+20° среднесуточные показатели и около +25° дневные температуры", - рассказал он.
Также народный синоптик спрогнозировал, когда стоит ожидать осадков.
"Ближе к 4-5 мая ожидаются дожди и даже буря. С 12 по 16 мая также просчитываются дожди", - резюмировал Горбань.
Но уже к концу последнего месяца весны на всей территории страны установится сухая погода и станет по-летнему жарко – +28...+30°.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине ожидается теплая погода, осадки ожидаются в воскресенье на западе страны.
Погода в Украине
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Винница+16°... +5°
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Днепр+22°... +7°
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Донецк+26°... +7°
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Житомир+16°... +4°
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Запорожье+26°... +8°
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Ивано-Франковск+17°... +4°
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Киев+17°... +6°
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Кировоград+16°... +6°
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Луганск+26°... +7°
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Луцк+16°... +4°
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Львов+15°... +5°
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Николаев+21°... +8°
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Одесса+21°... +9°
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Полтава+13°... +8°
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Ровно+16°... +4°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+13°... +6°
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Тернополь+16°... +5°
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Харьков+16°... +7°
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Херсон+23°... +8°
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Хмельницкий+17°... +5°
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Черкассы+16°... +6°
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Чернигов+15°... +5°
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Черновцы+19°... +7°