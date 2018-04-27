Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

14:56, 27 апреля 2018
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На Черниговщине существует вероятность подтопления.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Сегодня, 27 апреля, на водоемах Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, на Верхнем Днепре, Десне продолжится медленное дальнейшее превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской области.

Напомним, 28 апреля в западных и северных областях Украины ожидаются заморозки на почве.

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