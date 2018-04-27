Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
На Черниговщине существует вероятность подтопления.
Сегодня, 27 апреля, на водоемах Украины ожидается повышение уровней воды.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, на Верхнем Днепре, Десне продолжится медленное дальнейшее превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской области.
Напомним, 28 апреля в западных и северных областях Украины ожидаются заморозки на почве.
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