В Вануату из-за извержения вулкана эвакуируют 11 тысяч человек

На острове Амба было объявлено чрезвычайное положение.

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Из-за извержения вулкана в Вануату чиновники распорядились начать массовую эвакуацию, однако ее проведению мешают сложные погодные условия.

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С острова Амба на остров Санто хотят эвакуировать 11 тысяч человек из-за извержения вулкана Манаро, передает Weather Channel.

На острове было объявлено чрезвычайное положение, многие люди начали испытывать проблемы с дыханием, потому что в воздух попали дым и зола вулкана.

Кроме того, эвакуации мешал сильный дождь, который вызвал наводнения и оползни.

Напомним, на японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима.