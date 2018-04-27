В Вануату из-за извержения вулкана эвакуируют 11 тысяч человек
На острове Амба было объявлено чрезвычайное положение.
Из-за извержения вулкана в Вануату чиновники распорядились начать массовую эвакуацию, однако ее проведению мешают сложные погодные условия.
В Японии началось извержение вулкана Симмоэ
С острова Амба на остров Санто хотят эвакуировать 11 тысяч человек из-за извержения вулкана Манаро, передает Weather Channel.
На острове было объявлено чрезвычайное положение, многие люди начали испытывать проблемы с дыханием, потому что в воздух попали дым и зола вулкана.
Кроме того, эвакуации мешал сильный дождь, который вызвал наводнения и оползни.
Напомним, на японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима.
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