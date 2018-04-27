Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)
В воскресенье на западе до +28°.
На выходных в Украине ожидается теплая погода, осадки ожидаются в воскресенье на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +20°. В воскресенье солнечно, +12°...+24°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +10°, днем +23°. В воскресенье пройдет дождь, +11°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +9°, днем +22°, переменная облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +27°, гроза.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +10°...+21°. В воскресенье до +24°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье +9°...+23°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +10°...+24°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +9°...+21°. В воскресенье +10°...+24°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +20°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +7°, днем +20°. В воскресенье +8°...+22°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +18°. В воскресенье солнечно, ночью +8°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +25°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +12°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу солнечно, температура до +24°. В воскресенье температура до +27°, без осадков.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +22°, в воскресенье ясно, температура воздуха +11° …+25°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +10°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+19°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +5°
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Днепр+24°... +7°
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Донецк+28°... +7°
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Житомир+16°... +5°
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Запорожье+27°... +8°
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Ивано-Франковск+17°... +4°
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Киев+17°... +7°
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Кировоград+17°... +6°
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Луганск+28°... +7°
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Луцк+17°... +4°
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Львов+15°... +5°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+25°... +9°
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Полтава+15°... +8°
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Ровно+16°... +4°
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Симферополь+25°... +11°
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Сумы+12°... +6°
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Тернополь+16°... +5°
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Харьков+16°... +7°
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Херсон+23°... +8°
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Хмельницкий+17°... +5°
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Черкассы+15°... +6°
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Чернигов+16°... +6°
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Черновцы+19°... +7°