Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)

В воскресенье на западе до +28°.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных в Украине ожидается теплая погода, осадки ожидаются в воскресенье на западе страны.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +20°. В воскресенье солнечно, +12°...+24°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +10°, днем +23°. В воскресенье пройдет дождь, +11°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +22°, переменная облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +27°, гроза.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +10°...+21°. В воскресенье до +24°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье +9°...+23°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.

Прогноз на 28 апреля / УНИАН

Прогноз на 29 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +10°...+24°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +9°...+21°. В воскресенье +10°...+24°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура до +21°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +20°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +7°, днем +20°. В воскресенье +8°...+22°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +18°. В воскресенье солнечно, ночью +8°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +25°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +12°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу солнечно, температура до +24°. В воскресенье температура до +27°, без осадков.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +22°, в воскресенье ясно, температура воздуха +11° …+25°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +10°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +20°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+19°.

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