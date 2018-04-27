На Бали произошло мощное землетрясение

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 26 апреля, на индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Агентство метеорологии и геофизики страны.

Подземные толчки произошли в 16:54 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 89 км к северо-востоку от района Карангасем, гипоцентр залегал на глубине 366 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек.