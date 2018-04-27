Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Заморозки ожидаются в западных, северных областях и Киевской области.
Завтра, 28 апреля, в западных и северных областях Украины ожидаются заморозки на почве.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +17°
Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"28 апреля ночью в западных и северных областях, Киевской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +26°.
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