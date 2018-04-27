Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

09:43, 27 апреля 2018
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Заморозки ожидаются в западных, северных областях и Киевской области.

В Украине ожидаются заморозки / фото pixabay.com
В Украине ожидаются заморозки / фото pixabay.com

Завтра, 28 апреля, в западных и северных областях Украины ожидаются заморозки на почве.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +17°

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"28 апреля ночью в западных и северных областях, Киевской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +26°.

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