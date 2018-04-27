В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +17°
Вечером в столице до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 апреля в столице пройдет дождь, температура до +17°.
Ночь на 26 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 6,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +25°.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +5°
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Днепр+24°... +7°
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Донецк+28°... +7°
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Житомир+16°... +5°
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Запорожье+27°... +8°
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Ивано-Франковск+17°... +4°
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Киев+17°... +7°
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Кировоград+17°... +6°
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Луганск+28°... +7°
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Луцк+16°... +4°
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Львов+15°... +5°
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Николаев+21°... +8°
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Одесса+25°... +9°
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Полтава+15°... +8°
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Ровно+16°... +3°
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Симферополь+26°... +10°
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Сумы+12°... +6°
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Тернополь+16°... +4°
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Харьков+16°... +7°
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Херсон+23°... +8°
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Хмельницкий+17°... +4°
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Черкассы+15°... +6°
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Чернигов+16°... +6°
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Черновцы+19°... +6°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +15 °
Влажность: 79 %
Давление: 749 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 91 %
Восход: 06:16
Закат 19:58
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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