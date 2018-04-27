В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +17°

Вечером в столице до +14°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 27 апреля в столице пройдет дождь, температура до +17°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 6,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +25°.

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