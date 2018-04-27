В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке до +26° (карта)

08:06, 27 апреля 2018
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Дождей не будет только на западе страны.

В Украине сегодня пройдут дожди / eugene.kaspersky.it
В Украине сегодня пройдут дожди / eugene.kaspersky.it

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +26°.

На востоке практически без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +19°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +23°.

Прогноз на 28 апреля / УНИАН
Прогноз на 28 апреля / УНИАН

 Согласно народному прогнозу, 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

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