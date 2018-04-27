В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке до +26° (карта)
Дождей не будет только на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +26°.
На востоке практически без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +19°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +5°
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Днепр+24°... +7°
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Донецк+28°... +7°
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Житомир+16°... +5°
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Запорожье+27°... +8°
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Ивано-Франковск+17°... +4°
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Киев+17°... +7°
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Кировоград+17°... +6°
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Луганск+28°... +7°
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Луцк+16°... +4°
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Львов+15°... +5°
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Николаев+22°... +8°
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Одесса+25°... +9°
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Полтава+14°... +8°
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Ровно+16°... +3°
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Симферополь+26°... +10°
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Сумы+12°... +6°
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Тернополь+16°... +5°
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Харьков+16°... +7°
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Херсон+24°... +8°
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Хмельницкий+17°... +4°
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Черкассы+15°... +6°
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Чернигов+16°... +6°
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Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +15 °
Влажность: 81 %
Давление: 749 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 91 %
Восход: 06:16
Закат 19:58
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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