В Израиле автобус снесло бурным потоком воды, погибли 9 подростков (видео)

03:05, 27 апреля 2018
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О судьбе еще одного школьника ничего не известно.

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Девять израильских подростков погибли из-за наводнения. Это произошло возле Мертвого моря на юге страны. О судьбе еще одного школьника ничего не известно, сообщает ТСН.

Группа из 25 юношей и девушек ехала в пустыню Арава на курсы предармейской подготовки. Наводнение началось внезапно, река Цафит вышла из берегов, и автобус с детьми снесло бурным потоком воды.

Как сообщал УНИАН, ранее двое людей стали жертвами сильного ливня в Колумбии.

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