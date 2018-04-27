В Израиле автобус снесло бурным потоком воды, погибли 9 подростков (видео)
О судьбе еще одного школьника ничего не известно.
Девять израильских подростков погибли из-за наводнения. Это произошло возле Мертвого моря на юге страны. О судьбе еще одного школьника ничего не известно, сообщает ТСН.
Группа из 25 юношей и девушек ехала в пустыню Арава на курсы предармейской подготовки. Наводнение началось внезапно, река Цафит вышла из берегов, и автобус с детьми снесло бурным потоком воды.
Как сообщал УНИАН, ранее двое людей стали жертвами сильного ливня в Колумбии.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +5°
-
Днепр+23°... +8°
-
Донецк+26°... +6°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запорожье+24°... +8°
-
Ивано-Франковск+18°... +4°
-
Киев+17°... +7°
-
Кировоград+19°... +6°
-
Луганск+26°... +7°
-
Луцк+17°... +5°
-
Львов+16°... +6°
-
Николаев+23°... +8°
-
Одесса+25°... +9°
-
Полтава+15°... +8°
-
Ровно+17°... +5°
-
Симферополь+25°... +10°
-
Сумы+14°... +6°
-
Тернополь+17°... +5°
-
Харьков+17°... +7°
-
Херсон+23°... +9°
-
Хмельницкий+18°... +4°
-
Черкассы+17°... +6°
-
Чернигов+16°... +6°
-
Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 83 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 06:16
Закат 19:58
Фаза луны:
Лента новостей