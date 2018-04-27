В Израиле автобус снесло бурным потоком воды, погибли 9 подростков (видео)

О судьбе еще одного школьника ничего не известно.

Девять израильских подростков погибли из-за наводнения. Это произошло возле Мертвого моря на юге страны. О судьбе еще одного школьника ничего не известно, сообщает ТСН.

Группа из 25 юношей и девушек ехала в пустыню Арава на курсы предармейской подготовки. Наводнение началось внезапно, река Цафит вышла из берегов, и автобус с детьми снесло бурным потоком воды.

Как сообщал УНИАН, ранее двое людей стали жертвами сильного ливня в Колумбии.